Военный эксперт: Киев может построить новую военную базу под Одессой

https://static.news.ru/photo/0772a540-145e-11eb-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: SC Ukroboronprom

Строительство Киевом новых военно-морских баз и соответствующей инфраструктуры, скорее всего, начнётся в порту Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, считает глава Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв.

Для того чтобы создать зону напряжённости рядом с Крымом и границами России, я думаю, предпочтительно — это Бердянск (порт на Азовском море. — NEWS.ru), где уже побывал [президент Украины Владимир] Зеленский, где есть воинская часть, дивизион с четырьмя БАКами (малыми бронированными арткатерами) и где стоит бывшая плавмастерская «Донбасс», и в порту Южный — рядом с Одессой, — рассказал эксперт в эфире «Радио-Крым».

Он отметил, что в Южном есть всё необходимое, в том числе большая глубина, позволяющая заходить туда кораблям океанской зоны. Киев подобной техникой не владеет, но она есть у НАТО. Горбачёв добавил, что подобный сценарий развития событий — не угроза для РФ, однако может создать «нервозность».

Заявления официального Киева о создании двух военных баз на побережье Чёрного моря могут иметь негативные последствия для атмосферы в регионе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что нужно понять, о каких именно объектах идёт речь. По словам Пескова, Кремлю необходимо проанализировать все данные, однако уже ясно, что инициатива украинских властей создаёт угрозу стабильности Черноморского региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием Верховной раде, сообщил о начале строительства двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона». Как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что Киев создаёт армию, которая не позволит отдать территории страны без боя.