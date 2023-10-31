Военэксперт: российские дроны отрабатывают тактику «роя» в зоне СВО Военэксперт Леонков: дроны ВС РФ «Ланцет» применяют элементы роевого построения

Фото: МО РФ

Российская армия приблизилась к осуществлению тактики «роя дронов», применяя ударные БПЛА «Ланцет» в зоне СВО, рассказал NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он отметил, что ВС РФ первыми отрабатывают на практике роевые построения атакующих беспилотников, несмотря на то, что концепцию «роя» придумали в США.

Это одна из тактик. Роевое построение — это массированный налет авиационных средств нападения. И дело тут не только в количестве, но и в обеспечении управления и контроля. Те кадры, которые демонстрируют прилеты «Ланцетов» с одновременным контролем с камеры беспилотников-разведчиков — это и есть элемент тактики роя. Мы это отрабатываем, — пояснил Леонков.

Он также отметил, что в условиях СВО Россия получила конкурентное преимущество, наладив серийное производство «Ланцетов».

Наши дроны пошли в серию, удалось наладить такое производство. Серийное производство не сравнится с тем, что Запад поставляет ВСУ в качестве помощи. У нас это уже поставлено на поток, — сказал эксперт.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, из-за эффективной работы беспилотников-камикадзе украинской армии почти ничего не удается доставить к линии соприкосновения.