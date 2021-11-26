ВКС РФ получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

В авиационные части Воздушно-космических сил РФ поступят новые самолёты с гиперзвуковым оружием. Они встанут на боевое дежурство в 2022 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

По словам Юдина, 2022 год объявлен в авиационых воинских частях ВКС годом лётной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск — годом боевого дежурства.

Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы вооружений, военной и специальной техники (ВВТС ), в том числе и с гиперзвуковым оружием, — сообщил замглавкома ВКС.

Адрей Юдин уточнил, что в рамках гособоронзаказа в 2022 году предполагается закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России планируется пополнить четырьмя новыми серийными истребителями пятого поколения Су-57. Сейчас в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова испытывают первый истребитель этой серии, полученный в ноябре 2020 года.