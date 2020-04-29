В Турции подтвердили реализацию сделки по С-400

https://static.news.ru/photo/3369fd78-8afd-11ea-b00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что реализация сделки по приобретению у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 задерживается из-за коронавируса, но она состоится в соответствии с намеченными планами.

Была задержка по реализации сделки по С-400 из-за коронавируса, однако этот процесс будет продолжен в соответствии с нашими планами, — цитирует газета Sabah Калына.

Как писал NEWS.ru, турецкие власти намерены отложить ввод в эксплуатацию купленных у России ЗРС С-400 «Триумф» в связи с пандемией COVID-19. Совсем отказываться от постановки С-400 на боевое дежурство Анкара не собирается, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции. Речь лишь идёт о продлении сроков реализации данной задачи. Если ранее президент страны Реджеп Эрдоган утверждал, что части ПВО, оснащённые российским оружием, будут развёрнуты в апреле, то теперь этот процесс может растянуться на несколько месяцев.