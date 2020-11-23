В Турции не будут торговаться с США из-за развёртывания российских С-400

https://static.news.ru/photo/cc971976-2d7e-11eb-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Политический торг Турции с США в связи с закупкой и развёртыванием российских ЗРК С-400 неприемлем. Об этом заявил пресс-секретарь правящей партии справедливости и развития Омер Челик.

Таким образом он ответил на слова главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унала Чевикёза. Тот заявил, что турецкие власти не развертывают С-400, опасаясь санкций США. По мнению оппозиции, эта тема будет стоять на повестке дня как правящей партии, так и оппозиции в случае ее прихода к власти. Однако Челик считает, что Чевикёз таким образом даёт карт-бланш американскому руководству на отмену покупки С-400.

Безопасность нашей страны и защита отечества — не предмет торговли. По этой теме никакой политический торг не приемлем, — цитирует РИА Новости Челика.

Кризис в отношениях Анкары и Вашингтона начался в середине июля 2019 года. Американская сторона требовала отказаться от сделки по покупке С-400. Взамен она предлагала купить комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара не пошла на уступки. Вашингтон опасается, что использование С-400 против американских самолётов откроет некоторые технические секреты, также российские ЗРК не вписываются в систему ПВО НАТО.

Как писал NEWS.ru, риск Анкары попасть под американские санкции из-за использования российских ЗРК С-400 возрастает.