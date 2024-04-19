В США признали провал F-35? Истребитель за $2 трлн оказался не боеспособен

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

F-35

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что показатели боеготовности истребителей F-35 нельзя назвать хорошими. Ранее в Счетной палате Штатов сообщили, что стоимость программы этих самолетов превысила $2 трлн. Что не так с самым дорогим истребителем в мире, когда его усовершенствуют и насколько он опасен для российских ВКС — в материале NEWS.ru.

Почему отчет по истребителям F-35 вызвал скандал в конгрессе

17 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец из штата Флорида) поинтересовался, какая доля F-35 в парке боеспособна. «55% в состоянии оперативной готовности. Я не думаю, что это хороший показатель», — ответил Кендалл.

Гетц также спросил, можно ли сделать вывод о «провале» программы F-35. «Я бы не стал говорить об этом в таких категориях», — подчеркнул глава ВВС.

В феврале 2023 года генерал-лейтенант ВВС Майкл Шмидт, глава программы F-35, отмечал, что лишь 29% истребителей F-35 находятся в состоянии полной боевой готовности и могут выполнять все требуемые задачи. Гетц напомнил Кендаллу об этом.

«Я не стану спорить с данными, которые привел генерал-лейтенант», — сказал министр ВВС США.

По мнению Гетца, корпорация Lockheed Martin, которая выпускает истребители F-35, не в состоянии должным образом заниматься их производством. Он считает, что компания лишь обманывает налогоплательщиков.

Фото: Tech. Sgt. Joshua Williams/ZUMAPRESS.com/Global Look Press F-35

Что известно о росте стоимости изготовления F-35

В опубликованном 15 апреля отчете Счетной палаты США о программе F-35 Lightning II говорится, что ее общая стоимость оказалась гораздо больше исходных оценок.

«Самолеты F-35 являются наиболее совершенной и дорогостоящей системой вооружения Министерства обороны США. Мы сообщали, что прогнозируемые расходы министерства на содержание парка истребителей F-35 продолжают расти — с $1,1 трлн в 2018 году до $1,58 трлн в 2023-м. При этом министерство планирует использовать F-35 меньше, чем первоначально предполагалось, отчасти из-за проблем с надежностью самолета», — говорится в материале.

По данным отчета, общая готовность парка F-35 значительно снизилась за последние пять лет. «С 2014 года было подготовлено 43 рекомендации по улучшению программы F-35. Министерству обороны все еще предстоит выполнить 30 из них», — говорится в документе.

В отчете утверждается, что ни одна из трех модификаций (F-35A, F-35B и F-35C) не сможет выполнить поставленные перед этим истребителем задачи. По текущим оценкам Пентагона, военно-воздушные силы будут ежегодно платить $6,6–6,8 млн за эксплуатацию и техническое обслуживание одного «борта». Первоначально планировалось тратить на каждый F-35 не больше $4,1 млн.

Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press F-35

Какие проблемы у F-35

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов считает, что в ошибках, перечисленных аудиторами, виноваты американские инженеры.

«Во-первых, слишком завышенные рекламные показатели были даны поначалу. Во-вторых, технические требования, которые власти США хотели получить от самолета, не соответствовали технологическим возможностям производства. Еще не преодолен разрыв между запросами и возможностями производства, к тому же в свое время он был скрыт и от общества, и даже от конгресса», — объяснил NEWS.ru Попов.

Как заметил эксперт, F-35 оказался самым дорогим истребителем пятого поколения, но при этом не полностью отвечает возложенным на него задачам. По мнению Попова, проблема не только в цене — у самолета также много технических недоработок.

«Только треть F-35 остается у американцев боеготовыми, остальные — или в ремонте, или на доработке. На них постоянно меняется стелс-покрытие, поскольку оно оказалось очень недолговечным. Скажем, меняют кислородную систему обеспечения безопасности экипажа. Были случаи, когда пилоты начинали задыхаться в полете из-за неполадок в этой системе. И вся внутренняя начинка самолета не отлажена должным образом», — объяснил генерал-майор.

Как напомнил Попов, несмотря на то что F-35 уже проданы и в Европу, и другим союзникам США, доработка истребителя еще не закончена.

Фото: U.S Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press F-35

В отчете Счетной палаты США перечислили и другие проблемы, которые негативно влияют на боеготовность F-35: сильная зависимость от подрядчиков при производстве, недостаточная подготовка летного и технического персонала, нехватка технических данных и опыта эксплуатации, недостаток запасных частей и вспомогательного оборудования.

В марте 2024 года Пентагон объявил о запуске серийного производства F-35 и подготовил новую смету расходов. Она учитывает рост стоимости при уменьшении количества летных часов и общего срока программы.

«Серийное производство в данном случае считается с того момента, когда программа демонстрирует приемлемый уровень производственных мощностей и надежности в эксплуатации, а в случае с программой F-35 — готовность к более высоким производственным показателям», — пояснили в отчете Счетной палаты США.

Когда США доработают F-35

Попов убежден, что истребитель обязательно доработают. «Американцы, конечно, доведут F-35 до ума. Но вопрос — какой ценой? Он уже самый дорогой истребитель. Думаю, еще лет через десять они доведут машину до нужных кондиций, когда она станет отвечать если не всем, то почти всем требованиям, что к ней предъявляют», — прогнозирует генерал.

Пентагон собирается использовать F-35 как основной легкий истребитель пятого поколения (в качестве тяжелого выступает F-22 Raptor) очень долго — до 2088 года. Сейчас в парке уже есть 630 F-35, и планируют закупить еще 1800 машин.

Фото: U.S Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press F-35

Какие российские самолеты можно сравнить с F-35

Бывший главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов не видит критической угрозы от американского F-35 для российских ВКС.

«Для нас, для России, от F-35 нет опасности, так как наши машины — впереди планеты всей. И это радует. Вот истребитель Су-35 сделали быстро, по моим указаниям — как надо. И вот сейчас Су-57 прекрасно сделали, нет к нему вопросов. Мои ученики продолжают испытывать Су-57, и он очень радует своими показателями. Наша техника как минимум не уступает американской, а где-то и превосходит», — пояснил NEWS.ru Михайлов.

Попов уточнил, что российские самолеты поколения 4++ по боевым возможностям соответствуют американскому F-35, поэтому не стоит «драматизировать» в плане опасности истребителя ВВС США для РФ.

«У нас есть самолеты поколения 4++, это Су-30СМ, Су-35, МиГ-39 (на базе МиГ-29 сделанный), МиГ-35. У российских есть свои нюансы, которые мы сейчас дорабатываем. Наше руководство не форсирует, не подгоняет ни КБ, ни заводы-изготовители, ни Минобороны с принятием на вооружение самолета пятого поколения — Су-57. Вопрос цены и качества для нас важен, и нам пока невыгодно делать Су-57. Модель пока еще дорабатывают», — подытожил Попов.

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