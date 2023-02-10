В России создадут боеприпасы с точностью поражения до 100% Ростех: в РФ разрабатываются боеприпасы с точностью поражения почти 100%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России разрабатывают управляемые боеприпасы, точность поражения которых составит до 100%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех». По информации компании, новое вооружение позволит уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно.

Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая, — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что американские и немецкие танки Abrams и Leopard станут удобной целью для новых снарядов.

При этом в корпорации отказались раскрывать тип и тактико-технические характеристики новинки.

Ранее стало известно, что в России для нужд СВО в несколько раз увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра. Предполагается, что они должны стать одним из средств уничтожения танков Abrams и Leopard.

Кроме того, бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции прибыли первые четыре робототехнические платформы «Маркер». Ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать бронетехнику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard, автоматически распределять цели по приоритету и поражать наиболее значимую из целей подходящим для этого оружием.