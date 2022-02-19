В Кремле раскрыли детали прошедших учений стратегических сил

Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдали за ходом учений сил стратегического сдерживания из ситуационного центра Кремля

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проследили за ходом военных учений из ситуационного центра, сообщается на сайте Кремля. В них были задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. В рамках тренировок проверили в том числе готовность ядерного вооружения.

Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики, — говорится в сообщении.

В рамках учений сил и средств стратегического сдерживания «Гром-2022» были успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням.

На полигоне Капустин Яр проведён практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер». С Плесецка произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону Кура на Камчатке.

Кроме того, поразили цели на данном полигоне крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС. А также баллистическая ракета «Синева», запущенная с атомного подводного крейсера «Карелия».

В настоящее время в Белоруссии завершаются российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022». На манёврах стороны отработали задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства».