В Каспийском море стартовали военные учения

https://static.news.ru/photo/3574dcda-0f89-11eb-973c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Военные учения стартовали в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. В них принимают участие шесть российских кораблей, семь самолётов и более 400 военнослужащих.

Всего в морских манёврах будут задействованы шесть кораблей, семь самолётов и более 400 военнослужащих РФ, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки, они не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничений на ведение экономической деятельности прикаспийских государств, подчеркнули в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Украины провели военные учения с британским эсминцем Dragon в Чёрном море. В учениях принимали участие украинские катера «Гюрза» и «Айленд», а также вертолёт Ми-14. Целью тренировки было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств — членов и партнёров НАТО.