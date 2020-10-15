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В Каспийском море стартовали военные учения

11:20, 16 октября 2020 24
Фото: Минобороны России/vk.com

Военные учения стартовали в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. В них принимают участие шесть российских кораблей, семь самолётов и более 400 военнослужащих.

Всего в морских манёврах будут задействованы шесть кораблей, семь самолётов и более 400 военнослужащих РФ, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки, они не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничений на ведение экономической деятельности прикаспийских государств, подчеркнули в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Украины провели военные учения с британским эсминцем Dragon в Чёрном море. В учениях принимали участие украинские катера «Гюрза» и «Айленд», а также вертолёт Ми-14. Целью тренировки было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств — членов и партнёров НАТО.

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