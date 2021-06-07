В Анкаре отказались считать купленные у России С-400 угрозой для НАТО

https://static.news.ru/photo/3cd069fe-c70d-11eb-af36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО С-400 не несут угрозы безопасности НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в колонке для французского издания Opinion.

Ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО. Турция полна решимости рассматривать вопрос С-400 на реалистической основе и в рамках конструктивного диалога, — пояснил чиновник.

Контракт между Москвой и Анкарой на полковой комплект С-400 был подписан в 2017 году, вооружение Турция получила летом-осенью 2019 года. Это стало поводом для кризиса в отношениях Анкары с Вашингтоном — в США настаивали на приобретении американских комплексов Patriot.

Чавушоглу в конце апреля 2021 года говорил, что Анкара ведёт переговоры с Москвой о покупке второго полка С-400.

Ранее стало известно, что российские специалисты, обслуживавшие поставленные Анкаре Москвой ЗРК С-400, покидают Турцию в плановом порядке. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, о высылке в данном случае речи не идёт. Так он прокомментировал публикации СМИ, в которых говорилось, что турецкая сторона отправляет домой российских специалистов под давлением США.