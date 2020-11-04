Уралвагонзавод передал армии модернизированные танки Т-72Б3

https://static.news.ru/photo/200695c8-1f06-11eb-aeed-fa163e074e61_660.jpg Танк Т-72Б3 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Уралвагонзавод передал Минобороны партию модернизированных танков Т-72Б3. Боевая техника оснащена новым мощным двигателем, современным управлением огнём и камерой заднего вида.

Танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3. Конструкторы заложили в машину значительный потенциал, который в настоящее время активно используется, говорится в сообщении компании.

В результате модернизации улучшилась манёвренность боевой техники, повысились огневая мощь, уровень защищённости. Одно из главных решений — установка в так называемом «мягком корпусе» дополнительных модулей защиты, что позволило повысить бронестойкость танка без увеличения его массы.

На танк также установлена современная цифровая система связи, дисплейный комплекс водителя. Машина укомплектована новой системой управления огнём с автоматом сопровождения цели, что позволяет значительно сократить время на подготовку наводчиков-операторов без снижения эффективности стрельбы.

Работы выполнялись в рамках гособоронзаказа, каждый танк прошёл приёмо-сдаточные испытания, военные офицеры лично проверили системы всех рабочих мест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что идеальным танком для Третьей мировой войны, случись она во время холодной войны, стал бы Т-72, считают военные эксперты из Дрезденского музея Йенс Венер и Бернард Каст. Они назвали Т-72 едва ли не лучшим танком тех времён.