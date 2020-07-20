Украина нашла в Чёрном море «тайное» оружие России

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Россия разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, которая предполагает внедрение в глубины Чёрного моря гидроакустических систем.

Об этом со ссылкой на исследование бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука сообщает Defence Express.

В данной публикации говорится о том, что Россия занимается подготовкой «подводного плацдарма как элемента тотального контроля за Чёрным морем и переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду».

Как отмечают украинские эксперты, такие системы, как «Дельта-МГА», предназначенные для наблюдения за оружием вероятного противника, размещаются на объектах «Турецкого потока» и будут установлены на «Голубом потоке».

Кроме того, отмечается, что в начале 2019 года в северо-западной части моря Россия развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608, который контролирует в радиусе около 200 километров надводную и подводную обстановку.

Также, согласно исследованию, в регионе идёт размещение стационарных гидроакустических комплексов «Рациональность-ВГ5».

На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав Новороссийской военно-морской базы. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч, — пишет издание.

Как ранее писал NEWS.ru, Черноморский флот начал наблюдение за американским эсминцем ВМС Porter, который зашёл в воды Чёрного моря. Эсминец будет участвовать в учениях Sea Breeze 2020.