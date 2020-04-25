Украина испытала «выжигающую российские войска» ракету

https://static.news.ru/photo/ae0015fa-86ec-11ea-b33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook.com

Генштаб Вооружённых сил Украины опубликовал видео испытаний реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вільха-М» («Ольха-М»).

На подписи к ролику, выложенному на странице Генштаба в Facebook, говорится , что первый выстрел попал точно в цель.

Испытания проходят на государственном полигоне в Одесской области с 24 по 26 апреля. Ранее на Украине «Ольху» назвали страшным оружием, способным выжигать с безопасных расстояний российские войска в случае вторжения. Отмечалось, что это оружие может на дальности в 70 км доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 кг с точностью примерно до 20 метров.

По данным Lenta.ru, украинская РСЗО «Ольха» была создана на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч».

Ранее NEWS.ru писал, что российские военные в рамках государственных испытаний проведут более десяти запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Стрельбы состоятся с двух носителей в течение 2020 и 2021 годов.