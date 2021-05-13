Учёные оценили риск войны в космосе между США, Китаем и Россией

https://static.news.ru/photo/0b65a1d8-b487-11eb-8ee9-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX/ Global Look Press

Американские эксперты и учёные в интервью порталу Space.com рассказали о милитаризации космического пространства и оценили вероятность перерастания этого процесса в полномасштабный конфликт в космосе между Россией, КНР и США.

Сотрудник Университета Северной Каролины Марк Губруд заявил , что «космическая война» уже ведётся. Речь идёт о случаях «ослепления» спутников лазером, глушения связи и зондирования космических аппаратов на предмет их возможного взлома. Учёный опасается, что эти действия могут привести к эскалации напряжённости. Хорошая новость заключается в том, что все стороны осознают опасность такого сценария.

Риск резкой эскалации становится серьёзной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай, — подчеркнул Губруд.

Профессор военно-морского колледжа Ньюпорта Джоан Джонсон-Фриз рассказала, что определённые круги в Соединённых Штатах лоббируют идею о том, что Вашингтон должен находится на передовых позициях в вопросе космических вооружений. По её словам, неизбежно дальнейшее развитие планов по ведению войны во внеземном пространстве. Джонсон-Фриз призвала американского президента Джо Байдена с вниманием отнестись к этой сфере.

Я считаю, что без помощи «космической дипломатии» существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится, — подчеркнула профессор.

Представитель Школы перспективных исследований авиации и космонавтики Венди Уитман Кобб призналась, что не верит в неизбежность космической войны. Она напомнила, что аналитики предсказывают такой конфликт с 1960-х годов. При этом мировые державы осознают все издержки «космической войны» и будут избегать её, заключила она.

Ранее американский генерал Джон Реймонд заявил, что в гипотетической войне в космосе не будет победителя.