Times: японцы планируют рекордный военный бюджет из-за России и Китая

Журналисты The Times выяснили, что японцы решили выделить на военные и оборонные нужды до 1% ВВП, что является рекордом для страны. Автор статьи утверждает, что причина тому — Россия, Китай и Северная Корея, которые якобы представляют угрозу для страны.
В денежном выражении Токио
F-35B имеют функцию быстрого взлёта и вертикальной посадки. Это важно на тех японских островах, где нет стандартной взлётно-посадочной полосы. Такие условия в основном на тех территориях, на которые претендует Китай.
Также японцы собираются купить системы ПРО Aegis для защиты от угроз из Северной Кореи и улучшить ракетные и электронные системы на самолётах F-15, которые составляют основу их ВВС.
Ранее Федеральная служба безопасности России (ФСБ) рассекретила исторические документы о том, как японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли советских граждан, которых не успели убить биооружием.