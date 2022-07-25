Стало известно, насколько опасны полученные Украиной польские танки PT-91 Военный эксперт Суконкин: польские танки PT-91 практически ничем не отличаются от советских Т-72М1

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

PT-91 Twardy

Полученные Украиной польские основные боевые танки PT-91 Twardy являются лицензионной сборкой советских Т-72 «Урал», заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что переданные Варшавой ОБТ примерно соответствуют модификации Т-72М1, но оснащены более совершенными прицелами и оборудованием для радиосвязи.

PT-91 — лицензионная сборка нашего Т-72Б, примерно на этом уровне. Единственное — поляки модернизировали прицелы и радиосвязь — установили натовские. По защищенности он соответствует Т-72 конца 80-х годов. Киев может повысить стойкость танков, если навесит динамическую защиту с украинских предприятий, у ВСУ она есть, думаю, они все-таки пойдут на усиление защиты. Как любой танк, PT-91 можно уничтожить, но где-то он проявит себя. Танк — не такая легкая цель, — рассказал Суконкин.

В Варшаве заявили о готовности передать Киеву свыше двухсот таких танков. На Украину также доставлены британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров, имеющие дальность стрельбы свыше 13 километров. По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», орудия уже отправлены в зону боевых действий.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на поставки из США новой партии РСЗО HIMARS в количестве до 30 единиц и большого количества боеприпасов к ним. Помимо этого, на Украину могут быть отправлены ракетные системы залпового огня MLRS.