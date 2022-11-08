Стало известно, когда произойдет новый пуск ракеты «Сармат» ТАСС: второй испытательный пуск МБР «Сармат» может быть выполнен до конца года

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Второй испытательный запуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» может быть произведен еще до конца текущего года. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

До конца этого года летно-конструкторские испытания (ЛКИ) «Сармата» могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия, — рассказал собеседник агентства.

Первый запуск ракеты прошел 20 апреля 2022 года. Предполагается, что вторая ракета также будет стартовать с космодрома Плесецк с доставкой учебно-боевых блоков на полигон Кура на Камчатке. По результатам второго запуска может быть принято решение о развертывании первого полка с МБР «Сармат».

Другой источник сообщил, что, предположительно, Ракетные войска стратегического назначения первоначально получат на вооружение полковой комплект. Сроки поставок оружия в войска не уточняются.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 000 км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок. Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2022» Минобороны РФ подписало контракты на поставку систем С-500 и стратегических ракетных комплексов «Сармат».