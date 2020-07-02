Стала известна дальнейшая судьба ракетного крейсера «Москва»

https://static.news.ru/photo/2dc9f556-bcf0-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Ракетный крейсер «Москва» Фото: Can Merey/dpa/Global Look Press

Ракетный крейсер «Москва», который в 2018 году встал на ремонт, после его окончания и модернизации останется флагманом Черноморского флота. Из дока 13-го судоремонтного завода ЧФ в Севастополе корабль должен выйти 3 июля 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Крейсер «Москва» остаётся флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трёх новейших фрегатов типа «Адмирал Григорович», — цитирует своего собеседника агентство.

Кроме «Адмирала Григоровича» в составе ЧФ в настоящее время находятся два других фрегата проекта 22350 — «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Все они имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр».

В доке «Москве», построенной в Николаеве в 1982 году, капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) готова приступить к строительству нового авианосца для ВМФ РФ. Технические возможности и опыт для этого есть, заявил глава ОСК Алексей Рахманов. По его словам, опыт ремонта «Кузнецова» и, по сути, воссоздания-«новостроя» авианосца «Викрамадитья» для индийских ВМС говорит о том, что такая возможность у ОСК есть, по крайней мере, на одном предприятии под названием «Севмаш».