США ждут от России уничтожения всех ядерных боеголовок

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования.
Своё заявление эмиссар сделал в ходе онлайн-конференции в Hudson Institute. По его словам, данный шаг подтвердит выполнение Москвой своих обещаний по сокращению ракет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с продлением ДСНВ демонстрирует желание США переложить ответственность за срыв договорённостей на другие страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия с тревогой следит за заявлениями США по этому вопросу.
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