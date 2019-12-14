https://static.news.ru/photo/c6b3a456-1ecb-11ea-8cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Генерал армии Соединённых Штатов Джон Рафферти рассказал о прошедших 10 декабря испытаниях прототипа ракеты Precision Strike Missile (PrSM).

По словам американского военного, на европейском театре военных действий испытанная ракета будет нацелена на преодолении ПВО РФ (зенитных ракет С-400), а в Тихом океане — китайских военных кораблей, пишет Breaking Defence.

Генерал уточнил, что на вооружение Precision Strike Missile усилит американские войска. Она встанет на вооружение в 2023 году.

Как сообщал NEWS.ru ранее, российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал последствия для Европы из-за испытания американской баллистической ракеты. По мнению Пушкова, если после проведения испытаний Вашингтон разместит ракеты на континенте, это станет началом холодной войны.