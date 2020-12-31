США сдвинули на неопределённый срок массовое производство F-35

Масштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 перенесено в США на неопределённый срок. При этом в Пентагоне не называют сроки готовности самолёта к боевым испытаниям, которые переносятся с 2017 года.
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После проведения тестирования самолёта потребуется ещё два-три месяца на анализ данных и составление отчёта для Пентагона и конгресса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет ряд преимуществ перед американским аналогом F-35. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. По его словам, в любой дуэльной ситуации с американским аналогом, будь то F-22 или F-35, у Су-57 больше шансов на победу.