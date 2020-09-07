США проведут боевые стрельбы из РСЗО в Эстонии

https://static.news.ru/photo/5e81a1a8-f116-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maj. Joseph Bush/Global Look Press

Бойцы 41-й бригады полевой артиллерии армии Соединённых Штатов Америки в Европе проведут в ближайшие дни манёвры с боевыми стрельбами из пусковой установки MLRS (Multiple Launch Rocket System. Это реактивная система залпового огня (РСЗО). Тренировки пройдут в Эстонии, на полигоне Тапе.

По информации главного штаба Сил обороны республики, 7 сентября 2020 года военные США представят MLRS и начнут показательные стрельбы из неё, пишет ТАСС. Во время учений также пройдут упражнения по наводке и прицеливанию.

Накануне в Эстонии стартовали учения 41-й артиллерийской бригады Вооружённых сил США, которые продлятся 10 дней. Хотя Пентагон подчёркивает, что они не связаны с конкретными событиями, в России считают стрельбы, проходящие так близко от наших границ, провокацией. Это далеко не первые подобные манёвры стран НАТО в Прибалтике, которую в Вашингтоне считают наиболее уязвимой для широко обсуждаемого возможного российского вторжения. Между тем западные эксперты полагают, что Североатлантический альянс уделяет повышенное внимание совсем не тем государствам, которым оно требуется. Для России, по их мнению, наибольший интерес представляет черноморский регион.

В России полагают, что учения являются провокацией и намеренным нагнетанием напряжённости в Восточной Европе. Манёвры проходят на фоне массовых протестов в Белоруссии, и, по утверждению президента Александра Лукашенко, НАТО стягивает войска к западным границам республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Вооружённых силах Белоруссии проходит очередной этап проверки боевой готовности. В связи с этим в высшую степень готовности приведены две артиллерийские базы вооружения и база резерва танков, сообщили в Министерстве обороны республики. О начале третьего этапа комплексной проверки боеготовности вооружённых сил оборонное ведомство сообщило 24 августа.

В рамках него предусматривается призыв военнослужащих из запаса и боевое слаживание подразделений.Завершиться проверка должна участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.