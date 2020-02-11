https://static.news.ru/photo/997e5340-4d5c-11ea-9c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Even More Guns/Wikimedia

Советский пистолет-пулемёт ППШ-41, выпущенный в 1942 году, прошёл испытание на живучесть в непрерывной стрельбе очередями. Стоявшее на вооружении Красной Армии во время Великой Отечественной войны оружие доказало, что для своего времени было надёжным и простым.

Видео теста разместил в YouTube концерн «Калашников». В ходе испытаний были использованы 913 патронов в магазинах секторного и барабанного типа. Небольшие проблемы возникли только при стрельбе с последним магазином. Специалист концерна уточнил, что он имел дефект.

Преимуществом ППШ-41 названа практически отсутствующая отдача, а его недостатками по сравнению с современным оружием — плохая эргономика и слабый патрон.

Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника, — подвёл итог тесту специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начались продажи экспериментальной самозарядной винтовки для охоты MR1 концерна «Калашников». Она является первой гражданской версией перспективной военной винтовки и будет выпускаться под два типа патронов. Гражданская версия отличается от военной тем, что оснащена пламегасителем от снайперской винтовки Драгунова (СВД).