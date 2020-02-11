Советский пистолет-пулемёт ППШ-41, выпущенный в 1942 году, прошёл испытание на живучесть в непрерывной стрельбе очередями. Стоявшее на вооружении Красной Армии во время Великой Отечественной войны оружие доказало, что для своего времени было надёжным и простым.
Видео теста
Преимуществом ППШ-41 названа практически отсутствующая отдача, а его недостатками по сравнению с современным оружием — плохая эргономика и слабый патрон.
Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника, — подвёл итог тесту специалист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что начались продажи экспериментальной самозарядной винтовки для охоты MR1 концерна «Калашников». Она является первой гражданской версией перспективной военной винтовки и будет выпускаться под два типа патронов. Гражданская версия отличается от военной тем, что оснащена пламегасителем от снайперской винтовки Драгунова (СВД).
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