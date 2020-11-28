СМИ назвали «врага» российского истребителя Су-57

https://static.news.ru/photo/c7d6e7e2-32ef-11eb-bf91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее вероятным «врагом» российских истребителей пятого поколения Су-57 в случае их покупки Алжиром станут марокканские F-16 Fighting Falcon американского производства.

В публикации польского портала Defence24, ссылающегося на африканскую прессу, говорится, что Вашингтон намерен продать Рабату 25 самолётов F-16 Fighting Falcon. Кроме того, в планы Марокко входит модернизация 23 таких же истребителей. Алжир, в свою очередь, может приобрести у РФ примерно за $2 млрд 14 истребителей Су-57, став первым зарубежным покупателем таких самолётов.

Издание сообщает, что политика Соединённых Штатов, предусматривающая обновление парка марокканских F-16 Fighting Falcon, «должна подтолкнуть Алжир в объятия русских».

Также отмечается, что сейчас Алжир является «самым верным покупателем российских систем вооружений, не считая, некоторых стран бывшего СССР». На начало 2020 года основу боевой авиации этой североафриканской страны составляли 58 самолётов Су-30, 32 МиГ-29, 22 Су-24 и 13 МиГ-25. К настоящему времени государство располагает 16 учебно-боевыми Як-130, а также 12 Ми-28, 33 Ми-24 и 14 тяжёлыми транспортными Ми-26.

Ранее американский публицист Том Роган заявил, что перехваты военных самолётов США российскими истребителями вскрыли ряд «немыслимых ошибок» НАТО. Об этом он написал в своей статье для Washington Examiner. Эксперт проанализировал два подобных случая, произошедших 28 августа над Чёрным и Балтийским морями. Тогда истребители Су-27 ВВС РФ перехватили американские бомбардировщики В-52 недалеко от российской границы. По мнению Рогана, командование ВВС НАТО в Европе допустило «серьёзный тактический просчёт». Он выразил недоумение тем, что бомбардировщики летели без сопровождения истребителей, хотя в командовании Альянса должны предвидеть «высокий риск» перехвата.

Журналист также напомнил о заявлении НАТО о том, что самолёт ВВС РФ якобы нарушил воздушное пространство Дании. В Минобороны России эту информацию опровергли. По словам Рогана, Дания и Польша показали свою неготовность к отражению «российского вторжения». Он отметил, что американское командование также ничего не сделало для этого. Автор статьи призвал главу Пентагона Марка Эспера разобраться в ситуации с перехватами самолётов Альянса. В случае если командование НАТО не поменяет свою тактику, в нём необходимо провести кадровые изменения, писал NEWS.ru.