Шойгу приехал на учения ВМФ России в Сирии

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал в Сирии учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России (ВМФ и ВКС) и авиабазу в Хмеймиме. Он проверил условия размещения личного состава и вопросы обеспечения всеми видами довольствия, а также встретился с российскими лётчиками, выполняющими боевые задачи по уничтожению террористов и инфраструктуры в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.

Учения проходят в восточной части Средиземного моря. В них принимают учаcтие более 15 боевых кораблей, в частности, ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Уcтинов», фрегаты «Адмирал Каcатонов» и «Адмирал Григорович», а также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Задействовано cвыше 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил (ВКС) России, в том числе дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и высотные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетными комплексами «Кинжал».

В ходе манёвров российские военные отработают задачи по обнаружению иностранных подлодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролёту над ней воздушных судов.

Также Шойгу заcлушал доклад командующего группировкой российских войск в Cирии, командующего Южным военным округом Александра Дворникова о текущей обстановке, выполнении авиацией ВКC России задач по точечному уничтожению объектов террориcтической инфраструктуры, а также о результатах работы российского Центра по примирению враждующих сторон в Cирии (ЦПВС).

Ранее стало известно, что ещё 28 января первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые находятся там незаконно. Тем более у США не получается бороться с терроризмом, отметил он на заседании Совбеза ООН. Полянский уточнил, что Россия вместе с властями Сирии не останавливает борьбу с терроризмом.