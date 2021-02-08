Шойгу пообещал защитить Россию гиперзвуковым оружием

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Гиперзвуковые комплексы станут для России основой сил неядерного сдерживания. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Доля современного вооружения и военной техники в войсках составляет 70,1%, заявил он на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооружённых сил.

Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания — прежде всего, высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, — цитирует Шойгу «Интерфакс».

Сейчас российские наработки в области гиперзвуковых летательных аппаратов касаются различных видов ракетного вооружения. В частности, это ракетные комплексы «Авангард» и ракета авиационного базирования «Кинжал». Кроме того, проходят лётные испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

По словам Шойгу, военные всё шире используют роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. Глава Минобороны уточнил, что «на боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащённые современными средствами преодоления противоракетной обороны». Задача на перспективу — «обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных сил».

Помимо прочего, разрабатываются новые способы применения войск, основанные на прогнозах «характера вооруженных конфликтов и локальных войн», а также учитывающие перспективы появления у армий других государств «оружия на новых физических принципах».

Ранее NEWS.ru писал, что пуски российских гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводных лодок пройдут в 2021 году, после чего государственные испытания будут завершены, а в 2022 году начнутся серийные поставки.