«Ростех» создаст мини-беспилотники, умещающиеся в кармане

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Предприятия госкорпорации «Ростех» планируют разработать миниатюрные беспилотники, используя опыт спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель компании. По его словам, которые приводит РИА Новости, «Ростех» внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, призванных повысить эффективность боевых подразделений.

Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных. Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени, — уточнил представитель «Ростеха».

Ранее сообщалось, что боевые действия на Украине с применением разных видов вооружений обнаружили ранее не замечавшийся феномен, который обеспокоил экспертов по части военных технологий и кибервойн. Специалисты начали замечать, что «военный» искусственный интеллект позволяет себе невыполнение приказов командиров или даже перепрограммирование себя на цели, не предусмотренные операторами, а также способен допустить массу ошибок при выполнении заданий.

Эксперты стокгольмского Международного института исследований в области обеспечения мира (SIPRI) опасаются, что если автономность станет развиваться по мере совершенствования роботизированных боевых систем, в какой-то момент ИИ может просто отстранить живых людей от командования и вести боевые операции на своё усмотрение.