https://static.news.ru/photo/38cbdefc-e216-11e9-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: avia.pro

Новейшая российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» будет изготовлена из уникального композитного материла с применением углерода и углеродного волокна. Это сделает боеприпас незаметным для радаров, однако превратит его в огромный огненный шар.

Дело в том, что на скорости в 10 тысяч км/ч «Циркон» будет невероятно сильно разогреваться. Противник сможет увидеть её своими глазами в виде огня, приближающегося со стороны горизонта.

По данным американских военных, на уничтожение ракеты будет отведено не более 20 секунд, однако эксперты полагают, что малая заметность сделает перехват 3М22 вообще невозможным, передаёт Avia.pro .

Ранее News.ru писал, что заявление президента России Владимира Путина из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) косвенно подтверждает опасения Вашингтона — о разработке запрещённой ракеты наземного базирования и её возможных испытаниях. Эксперты считают, что в текущей ситуации Москва пытается «вынести за скобки» существование спорной ракеты 9М729.