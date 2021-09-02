У российского беспилотника «Орион-Э» увеличился радиус применения

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Новая межконтинентальная ракета «Сармат», которую готовят к лётным испытаниям, станет основой российского ядерного щита на 30–40 лет. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новое знание».

Это «Сармат»... Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений лет 30–40, как минимум она будет защищать нашу страну, — заявил он в...