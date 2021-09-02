У российского беспилотника «Орион-Э» увеличился радиус применения
Александр Чеков
Александр Чеков
20:11, 02 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский беспилотник «Орион-Э» получил спутниковую связь, которая увеличила радиус применения аппарата. Об это сообщил ТАСС генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богaтиков.
Это позволяет значительно расширить его диапазон применения и получать информацию с этого аппарата в любой точке мира по необходимости, — отметил Богaтиков.
Он добавил, что спутниковый терминал помогает передавать данные и управлять беспилoтником.
Модернизированный БПЛA «Орион-Э» с системой спутниковой связи представили в рамках Международного военно-технического форума «Aрмия-2021». Он считается российским аналогом турецкого беспилотника Bayraktar TB2.
Ранее турецкая армия получила на вооружение новейший высотный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что те страны, которые 10 лет назад не продали Турции беспилотные аппараты, «теперь говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке».