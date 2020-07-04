Российские корабли провели учебный морской бой в Чёрном море

Отряд российских военных кораблей провёл учения по уничтожению условного противника в Чёрном море.
В манёврах участвовали вооружённый «Калибрами» малый ракетный корабль «Ингушетия» и ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны», входящие в состав Черноморского флота.
В ходе учений экипажи кораблей выполнили артиллерийские и зенитные стрельбы по надводным и воздушным целям, а также обстреляли с применением ракет групповую надводную цель.
Кроме того, моряки провели тренировки по борьбе за живучесть и обороне отряда кораблей во время морского перехода,
Ранее NEWS.ru писал, что ракетчики Черноморского флота провели стрельбы из берегового противокорабельного комплекса «Бал» на манёврах в Крыму. В качестве корабля условного противника использовалась надводная мишень, которая была оснащена специальными радиолокационными отражателями. Учения проходили на межвидовом полигоне боевой подготовки Опук.
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