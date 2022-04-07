Российские бомбардировщики Ту-22М3 назвали угрозой для ВМС США
Автор 19FortyFive Брент М. Иствуд: российские бомбардировщики Ту-22М3 — угроза для ВМС США
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:32, 07 апреля 2022
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 — угроза для ВМС США в Средиземном море, заявил автор 19FortyFive Брент М. Иствуд, передаёт «ПолитРоссия». Он отметил, что у России не менее 60 бомбардировщиков Ту-22М и Ту-22М3. Второй в 1980-х модернизировали новыми двигателями, улучшили аэродинамику и установили новый радар.
Бомбардировщики могут следить за ВМС США в Средиземном море и угрожать кораблям НАТО. Это стратегический шаг, потому что он позволяет русским иметь больше власти и влияния на Ближнем Востоке, — пишет издание.
Брент М. Иствуд добавил, что 30 бомбардировщиков обновились до версии Ту-22М3М. ВМС США не будут ими шокированы, но станут вынуждены учитывать возможности самолёта, считает автор.
Ранее сообщалось, что сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и сверхзвуковые высотные перехватчики МиГ-31К с ракетами «Кинжал» переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии. Они должны были принять участие в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море. Лётчики преодолели расстояние в 1,5 тыс. километров.
Также стало известно, что первый авиаполк, на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пополнил состав дальней авиации. Он будет применяться для поражения важных защищённых целей.