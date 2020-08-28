Росатом вновь засекретил документальный фильм о «Царь-бомбе»

https://static.news.ru/photo/843b28a4-e90c-11ea-b9da-fa163e074e61_660.jpg Натурный макет «Царь-бомбы» АН602 Фото: Hex/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Госкорпорация «Росатом» ограничила доступ к документальному фильму про испытание в 1961 году «Царь-бомбы».

Ранее на официальном канале госкорпорации был опубликован фильм о термоядерной авиационной бомбе, рассказывающий её историю от сборки до детонации. Посмотреть его успели почти один миллион человек. Однако в настоящее время доступ к фильму ограничен. Как сообщает Youtube, ролик могут посмотреть только те пользователи, которые получили разрешение.

Росатом опубликовал фильм к 75-летию атомной промышленности.

Как сообщает TJ, сначала он стал доступен только по ссылке, а вечером 27 августа доступ к нему ограничили совсем. Несмотря на ограничение, документальный фильм уже разошёлся по другим каналам на платформе. Издание обратилось за комментариями в госкорпорацию, но ответа пока не получило.

Как писал NEWS.ru, самая мощная из испытанных ядерных бомб называлась РДС-220, или просто «Царь-бомба». Она была в три тысячи раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, и гораздо более разрушительной, чем самая большая водородная бомба, которую когда-либо взрывали Соединённые Штаты. Устройство было почти восемь метров в длину, диаметр составлял более двух метров. Для транспортировки 27-тонной бомбы у бомбардировщика Ту-95В пришлось убрать некоторые топливные баки.

Бомба с 50 мегатоннами была взорвана 30 октября 1961 года на острове Северный, расположенном в Северном Ледовитом океане. Взрыв был настолько мощный, что в результате образовался огненный шар диаметром восемь километров, который было видно на расстоянии до тысячи километров. В момент взрыва бомбардировщик находился на расстоянии 120 километров от его эпицентра. Несмотря на это, он был поражён ударной волной так, что с трудом смог зайти на посадку.