https://static.news.ru/photo/93280b0c-6072-11ea-bfb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: avxaircraft.com

Российское конструкторское бюро «Камов» бескорыстно передало специалистам американской компании AVX советские технологии, позволившие США разработать проект разведывательно-ударного вертолёта Compound Coaxial Helicopter (CCH).

Об этом сообщает издание The Aviationist, ссылаясь на слова исполнительного директора AVX Троя Гаффи, который ранее являлся главным инженером и старшим вице-президентом по исследованиям и разработкам в вертолётостроительной компании Bell.

Он рассказал, что российская сторона открыто представляла технические документы на совещаниях. Важным вопросом при обсуждениях являлся разнос между винтами, а советские технологии позволили его решить.

Русские летали на вертолетах, построенных по соосной схеме, в течение многих лет. Удивительно, но они были очень открыты в своих технологиях, — рассказал Гаффи.

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