Российское конструкторское бюро «Камов» бескорыстно передало специалистам американской компании AVX советские технологии, позволившие США разработать проект разведывательно-ударного вертолёта Compound Coaxial Helicopter (CCH).
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Он рассказал, что российская сторона открыто представляла технические документы на совещаниях. Важным вопросом при обсуждениях являлся разнос между винтами, а советские технологии позволили его решить.
Русские летали на вертолетах, построенных по соосной схеме, в течение многих лет. Удивительно, но они были очень открыты в своих технологиях, — рассказал Гаффи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что США поставят Индии военные вертолёты на сумму в $3 млрд. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе своего визита в страну.
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