Раскрыты цели проведения эксперимента с «роем» истребителей

https://static.news.ru/photo/d76ff682-b949-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперимент со «стаей» истребителей Су-35 проходил для отработки взаимодействия техники в рамках внедрения цифровой системы тактического управления.

Об этом рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин.

Сегодня просто отработали взаимодействие самолётов в группе. Это демонстрация цифровых возможностей, — цитирует его издание.

Он добавил, что система тактического управления имеет разные подуровни, которые позволяют объединять в единое информационное пространство различные военные единицы. В этом случае оператору на земле при помощи планшета и лазерного дальномера достаточно выбрать самолёт и послать ему координаты цели и информацию, какой именно боеприпас нужно применить по ней.

Кроме того, по его словам, в «рое» не случайно главную роль выполнял самолёт СУ-57. Это наиболее информационно насыщенная машина, которая как раз способна выполнять роль парораспределителя задач для всех остальных участников атаки. Ранее его уже испытывали в этом качестве в Сирии с беспилотниками.

Как писал NEWS.ru, Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолёта 5-го поколения Су-57.