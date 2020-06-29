Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель

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США и Турция могут выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Для этого Вашингтону следует выкупить у Анкары российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предложил сенатор Джон Тьюн, сообщает Defense News. Издание отмечает, что приобрести С-400 предлагается за счёт...