https://static.news.ru/photo/c830428a-1ff7-11ea-876c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию на рынках вооружений необходимо анализировать постоянно. Такое требование выдвинул президент Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Помимо этого, нужно учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы, отметил глава государства.

Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — это серьёзный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте, — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Президент уточнил, что в целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Путин поручил правительству согласовать «дорожную карту», касающуюся реализации военно-технического сотрудничества.