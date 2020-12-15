Превью конца света: в США оценили запуск четырёх ракет «Булава»

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Залповый пуск Россией сразу четырёх баллистических ракет Р-30 «Булава-30» из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области выглядел как «превью конца цивилизации».

Так охарактеризовал запуск, произведённый 12 декабря 2020 года подводным ракетным крейсером «Владимир Мономах», американский журнал Popular Mechanics.

Хорошо, что это было всего лишь испытание, — отметили в издании.

Там добавили, что «ракеты пролетели почти над всей территорией России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии». Авторы издания также сравнили Р-30 «Булаву-30» с американской ракетой UGM-133A Trident II D5.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 декабря тревогу, предупреждающую о пуске баллистических ракет, подняли на базе США в Германии. Сигнал сработал на объекте ВС США Рамштайн — крупнейшем в Европе. Инцидент привёл к тому, что несколько минут личный состав не знал, что делать, пока не прозвучала команда «отбой».