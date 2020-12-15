Превью конца света: в США оценили запуск четырёх ракет «Булава»

Залповый пуск Россией сразу четырёх баллистических ракет Р-30 «Булава-30» из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области выглядел как «превью конца цивилизации».
Так
Хорошо, что это было всего лишь испытание, — отметили в издании.
Там добавили, что «ракеты пролетели почти над всей территорией России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии». Авторы издания также сравнили Р-30 «Булаву-30» с американской ракетой UGM-133A Trident II D5.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 декабря тревогу, предупреждающую о пуске баллистических ракет, подняли на базе США в Германии. Сигнал сработал на объекте ВС США Рамштайн — крупнейшем в Европе. Инцидент привёл к тому, что несколько минут личный состав не знал, что делать, пока не прозвучала команда «отбой».