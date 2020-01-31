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Польша заключила соглашение с США о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Как передаёт ТАСС, церемония подписания прошла на территории авиабазы в польском городе Демблин. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, глава правительства Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак. Стоимость контракта на поставку самолётов пятого поколения составляет $4,6 млрд. Первые машины Варшава получит в 2026 году. Соглашение также включает в себя обучение пилотов — его планируется начать в 2024 году на территории США.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от США передать оговоренные контрактом F-35 или вернуть уплаченные за них деньги.