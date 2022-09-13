Политолог: учения НАТО в Турции носят антироссийский характер Политолог Корнилов: учения НАТО в Турции носят провокационный и антироссийский характер

Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Учения НАТО, которые проводятся в Эгейском и Средиземном морях в Турции, проходят все ближе к территории России и носят все более провокационный и антироссийский характер, заявил политолог Владимир Корнилов в беседе с «ПолитЭкспертом». Он подчеркнул, что на учениях будет оцениваться уровень оперативной готовности десантных подразделений ВМС Турции, которые с 1 января 2023 года возьмут на себя от Великобритании задачу командования морским компонентом сил быстрого реагирования НАТО.

Учения НАТО происходят довольно часто, а в последнее время резко участились в связи с известными событиями на Украине. Но это запланированные маневры. Они не были приурочены ни к вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, ни к позиции Эрдогана по этому вопросу, ни к конфликту его страны с Грецией, — рассказал политолог.

Эксперт добавил, что Турция пока еще член НАТО и, соответственно, должна выполнять все свои обязательства в заданных рамках. Кроме того, НАТО со своей стороны не может лишить Анкару законного права участвовать в учениях и возглавлять некие структуры внутри Альянса.

Как подчеркнул Корнилов, сенсации из этих плановых военно-морских учений делать не стоит. России приходится жить в условиях новой реальности, когда НАТО все настойчивее подбирается к ее границам и напоказ «бряцает оружием на море, суше и в небе».

Ранее стало известно, что в Эгейском и Средиземном морях в Турции начались масштабные военные учения НАТО. В них задействованы 50 надводных подразделений, пять подводных лодок, пять воздушных средств, 1500 морских пехотинцев и личный состав из 12 стран НАТО — Бельгии, Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Испании, Соединенных Штатов и Турции, которая и принимает собратьев по оружию на своей территории.