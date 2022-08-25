«Они трусы»: летчик-испытатель о планах США поставить истребители Украине Герой России Толбоев заявил, что США струсят поставить Украине даже устаревшие истребители

Фото: Matthew Plew/U.S. Air Force

Украина получит от США «только старье», рассказал NEWS.ru Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев, комментируя заявление замглавы Пентагона Колина Кола о вероятных поставках Киеву американских истребителей. Собеседник отметил, что Вашингтон согласится передать ВСУ состоящие на хранении F-15 или F-16. По его словам, руководители Штатов — не дураки и очень меркантильные люди и новинками оборонки делиться не станут.

Американцы не дураки, они очень меркантильные люди и ничего нового никому не дают. Эти [американские] самолеты будут сбиваться нами беспощадно. Пусть летают в Неваде, Оклахоме, на огромном полигоне. А если хотят в небо над Украиной — собьем. Они могут поставить Украине старые F-15, F-16, больше ничего у них нет. Самолеты достойные, как и российские. Но главное дело — за ракетами [ПВО]. Один самолет — одна ракета. Ракета в сто раз дешевле самолета, — добавил Толбоев.

Эксперт предположил, что управлять F-15 и F-16 будут американские летчики, так как украинским военным придется минимум год переучиваться в США. По его словам, прямое участие пилотов США в боевых действиях на Украине на стороне Киева может спровоцировать начало Третьей мировой войны. При этом Толбоев усомнился, что Белый дом решится передать ВСУ подобные боевые машины.

Участие их (американских летчиков. — NEWS.ru) — это начало Третьей мировой войны. Пусть они думают. А вы не думайте об этих вещах. Они трусы! Я их знаю, этих американцев. Были ими и остались. Они много пишут, говорят. Пусть болтают языками, — подытожил Толбоев.

Накануне Кол заявил, что в США не исключают возможности поставок Киеву истребителей. Окончательное решение по данному вопросу пока не принималось, отметил он на брифинге.

Ранее стало известно, что еще в начале марта президент США Джо Байден лично запретил Польше поставку военных истребителей МиГ-29 Украине. Решение тогда было принято с целью не допускать лишних провокаций по отношению к российскому президенту Владимиру Путину и чтобы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.