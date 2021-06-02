NI: термобарические оружие России подходит для фильмов ужасов

Российская армия обладает отдельным классом вооружений, сам факт существования которого вселяет ужас в потенциальных противников. Речь идёт о термобарическом оружии, пишет The National Interest.
Эти боевые системы
Американские военные применяли термобарическое оружие во Вьетнаме. Не желая отставать, советские военные приступили к работе над собственной версией термобарической системы вооружения. В итоге в 1980-х годах была представлена ТОС-1 «Буратино», которая построена на базе шасси танка Т-72, — проводят исторический экскурс американские журналисты.
В материале NI отмечается, что название — отсылка к сказочному персонажу неплохо подходит для боевой системы с пусковой установкой из 30 труб. ТОС-1 может вести стрельбу на дальности до 3,5 километра и и способна покрывать огнём площадь в 80 тысяч квадратных метров. С практической точки зрения это означает, что установки «Буратино» могут разрушить вражеские укрепления на большой территории за кратчайший промежуток времени.
Термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов. Оно может очень быстро уничтожить крупные вражеские укрепления, — отмечают авторы NI.
В 2001 году была представлена модернизированная версия «Буратино» — ТОС-1А. Дальность залпа была увеличена до 6 километров. Оружие стало популярным экспортным продуктом. В частности, Саудовская Аравия заключила сделку о поставке ТОС-1А на $3 млрд.
В сентябре 2020 года российские военные впервые использовали в ходе учений новую ТОС-2 «Тосочка».