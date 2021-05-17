Названо самое популярное гражданское оружие в России

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Председатель правления Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев рассказал NEWS.ru о самом массовом сегменте рынка гражданского оружия в России. По словам эксперта, наибольшей популярностью в стране пользуются гладкоствольные охотничьи образцы.

Ванеев отметил, что пока с доступом к такому оружию у населения нет проблем, однако власти страны «гайки пытаются закрутить».

Сейчас ажиотаж, вы понимаете, нужно сделать «показуху», что государство заботится о нашей безопасности, поэтому будут «закручивать» [гайки], хотя я считаю, что многие решения требуют дополнительной проработки, а может быть, и вообще стоит от них отказаться, от их реализации, — поделился мнением эксперт.

Ванеев назвал самых активных покупателей такого оружия. Это бывшие силовики, к которым «примыкает группа потомственных охотников». Молодые люди не очень интересуются охотничьим оружием, однако в последнее время на него растёт спрос у женщин.

Женщины очень хорошие стрелки, они всегда были стрелками, но сейчас особенно. Где-то спортивные цели, некоторые очень замечательные охотницы, ну и я так понимаю, всё-таки это ещё и самооборона, — пояснил эксперт.

После ЧП в казанской школе президент России Владимир Путин потребовал ограничить оборот оружия в стране. Ответственным за разработку соответствующих мер был назначен глава Росгвардии Виктор Золотов. Среди предложенных мер: повышение возраста для покупки оружия до 21 года, выдача медсправок на владение им только государственными клиниками, прохождение обучения лицами, получающими охотничий билет и приобретающими гладкоствольное оружие.

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке и зампредседателя общественного движения «Сильная Россия» Александр Михайлов, в свою очередь, раскритиковал идею ужесточения правил оборота оружия. По его словам, это всего лишь «косметическое» улучшение ситуации.