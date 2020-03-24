https://static.news.ru/photo/f8d09196-6e4f-11ea-971f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало видео полётов истребителей пятого поколения Су-57 в предельных режимах высот, перегрузок и скоростей. В ведомстве подчеркнули, что российские пилоты уже освоили новейшие боевые машины.

Видео с отработкой лётчиками полётов на разных высотах, а также применение ими авиационных средств поражения, размещено на YouTube-канале ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские оборонные предприятия разработали для отечественного истребителя пятого поколения малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету и изготовили опытный образец боеприпаса. Для Су-57 опытный образец ракеты создан, но боеприпас ещё не испытывали вместе с самолётом-носителем.