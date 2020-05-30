Международные учения Sea Breeze 2020 пройдут бесконтактно

Командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса.
В этом году в целях соблюдения мер безопасности обучение будет проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно, основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное, — написало командование в своём официальном аккаунте Facebook.
Заключительная часть по планированию украинско-американских учений Sea Breeze 2020 прошла в Одессе с 26 по 29 мая. По данным ВС Украины, в учениях примут участие около 10 стран.
Как информировал NEWS.ru, ранее экипажи десяти кораблей Балтийского флота (БФ) провели учения по отражению ударов средств воздушного нападения противника.
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