Международные учения Sea Breeze 2020 пройдут бесконтактно

https://static.news.ru/photo/681eee20-a29a-11ea-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса.

В этом году в целях соблюдения мер безопасности обучение будет проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно, основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное, — написало командование в своём официальном аккаунте Facebook.

Заключительная часть по планированию украинско-американских учений Sea Breeze 2020 прошла в Одессе с 26 по 29 мая. По данным ВС Украины, в учениях примут участие около 10 стран.

Как информировал NEWS.ru, ранее экипажи десяти кораблей Балтийского флота (БФ) провели учения по отражению ударов средств воздушного нападения противника.