Крейсер «Москва» может установить рекорд службы в составе флота

https://static.news.ru/photo/344e9058-bdd6-11ea-a8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» (проект 1164-64), выведенный 3 июля 2020 года из 13-го дока после ремонта, останется в строю как минимум до 2040 года, что станет рекордом. В общей сложности корабль может прослужить минимум 60 лет. Судоремонтное предприятие, обслуживавшее ГРКР, находится в Севастополе (полуостров Крым).

На крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю ещё как минимум 20 лет, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства добавил, что «для отечественных боевых кораблей 1-го ранга это станет одним из рекордов общего срока службы». Редакция ТАСС отметила, что не обладает официальным подтверждением этой информации. В конце лета 2020 ГРКР «Москва» совершит поход в Средиземное море, где войдёт в состав одного из постоянных соединений ВМФ РФ.

Основным вооружением кораблей проекта 1164-16 являются пусковые установки сверхзвуковых ракет П-1000 «Вулкан». Дальность стрельбы превышает 700 км. Их разработкой занималось реутовская ВПК «НПО машиностроения» (является одним из предприятий корпорации «Тактическое ракетное вооружение»). Ракеты предназначены для поражения надводных целей.

Крейсер «Москва» могли отправить на списание ещё в начале 1990-х. Тогда он назывался «Слава». Флагман вернули в боевой состав ВМФ РФ в 1999-м после вмешательства столичного правительства во главе с мэром Москвы Юрием Лужковым. Именно тогда кораблю присвоили его нынешнее имя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) готова приступить к строительству нового авианосца для ВМФ РФ. Технические возможности и опыт для этого есть, заявил глава ОСК Алексей Рахманов. По его словам, опыт ремонта «Кузнецова» и по сути воссоздания-«новостроя» авианосца «Викрамадитья» для индийских ВМС говорит о том, что такая возможность у ОСК есть, по крайней мере на одном предприятии под названием «Севмаш».