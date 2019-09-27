https://static.news.ru/photo/a1ca2858-e1f0-11e9-a3c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex omen/Wikimedia Commons

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что для России целесообразнее создавать средства защиты от авианосных групп противника в случае агрессии, чем собственные авианосцы. Китайские журналисты уверены, что российский министр говорил о противокорабельной крылатой ракете (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».

Эксперты из Китая напомнили, что атомная подводная лодка ВМФ РФ «Омск» успешно запустила такую ракету, точно поразив морскую цель на расстоянии 350 км. По данным журналистов, дальность ракеты составляет 650 км, тогда как американские авианосцы контролируют зону в 550 км вокруг себя.

Субмарина «Омск» способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит». Такое сочетание оружия, по словам специалистов, ещё во времена холодной войны считалось «кошмаром авианосца», передаёт Sohu .

Ранее News.ru писал, что Шойгу высказал свои мысли относительно возможности наступления Третьей мировой войны. Глава ведомства выразил надежду на то, что в настоящее время вопрос о полномасштабном конфликте не стоит.