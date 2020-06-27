Киев показал новое видео применения «Нептуна» с боевым зарядом

https://static.news.ru/photo/a434ea7c-b84d-11ea-b030-fa163e074e61_660.jpg ЖК-360МЦ «Нептун» Фото: Адміністрація Президента України/CC BY 4.0/wikimedia.org

Украинское конструкторское бюро «Луч» выложило в Facebook видео испытаний крылатых ракет Р-360 комплекса наземного базирования ЖК-360МЦ «Нептун». Они впервые прошли с боевым зарядом. Власти ранее заявляли, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

17 июня военные совершили два пуска ракет по морским мишеням, установленным на расстоянии около 80 километров от берега. Обе ракеты точно попали в цель.

Мы готовы к производству и поставке данного комплекса в войска. Мы работаем над следующим шагом, это — изменение наземной базы в воздушную и корабельную, — заявил генеральный конструктор и директор предприятия Олег Коростелёв.

Ранее другое видео тех же пусков показывало Defense Express. В сообщении агентства утверждалось, что за испытаниями комплекса следила российская сторона, которая средствами радиоэлектронной борьбы пыталась подавить работу системы управления и наведения ракеты.

Заявленная дальность пуска ракеты Р-360 составляет до 280 км. Скорость — около 1000 км/ч, высота полёта над гребнем волн — от 3 до 10 м. Масса ракеты — 870 кг, масса боевой части — 150 кг. Одной крылатой ракеты из комплекса «Нептун» вполне достаточно для затопления кораблей тоннажем до 5000 тонн.

Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей, береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Как писал NEWS.ru, украинский военный эксперт Михаил Жихоров заявил, что новая украинская крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна «дотянуться» до кораблей в Новороссийске. По его словам, с созданием «Нептуна» у Киева якобы появляется возможность поражать цели вокруг Крыма. Он отметил, что украинская ракета по некоторым параметрам якобы имеет лучшие характеристики, чем её российский аналог Х-35.