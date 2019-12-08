https://static.news.ru/photo/c8c82386-19a6-11ea-bd3b-fa163e074e61_660.jpg Ракета «Ярс» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Боевая задача российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» зашифрована в названии. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Ядерная ракета сдерживания — в этом самом названии как раз и заключается то, в чём уникальность комплекса, — рассказал Каракаев в эфире телеканала «Звезда».

Он подчеркнул, что целью ракетных войск является сдерживание, а не военные действия.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны РФ опубликовало видео перевозки и размещения межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтной пусковой установке перевооружаемого ракетного полка Козельского ракетного соединения РВСН в Калужской области. В реальном времени сложнейшие технологические операции длились несколько часов.

«Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Этот комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания.