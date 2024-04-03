«Калашников» представил новый БПЛА. Все о новом разведчике СКАТ 350 М

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» на выставке передовых технологий «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге представил свою новую разработку — беспилотник СКАТ 350 М. Как рассказали в корпорации, этот БПЛА предназначен для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах. Он уже активно применяется в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Так, российские военнослужащие при помощи дрона смогли обнаружить в Харьковской области реактивную систему залпового огня RM-70 ВСУ, которая готовилась нанести удар по территории Белгорода. После того как беспилотник передал данные о местоположении РСЗО, она подверглась ракетному обстрелу и из-за критических повреждений вышла из строя. О том, какими характеристиками обладает новая «птичка» ВС РФ, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru