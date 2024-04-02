Калашников показал работу барражирующих боеприпасов «Куб»

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Дрон-камикадзе «Куб»

Концерн «Калашников» в официальном Telegram-канале продемонстрировал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб». Цели были поражены на расстоянии более 50 километров.

В нашем видео мы представляем использование дронов-камикадзе семейства «КУБ» с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км, — говорится в публикации

Управляемые боеприпасы «Куб» предназначены для поражения живой силы и бронетехники противника. Они активно применяются в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее военный эксперт Александр Пылаев рассказал NEWS.ru, что беспилотные летательные аппараты полностью изменили картину боя в современном мире. По его словам, на этом фоне Россия должна продолжать работать над гиперзвуковым оружием, чтобы вести боевые действия в новых условиях.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен в войска, Россия скоро его продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве. Он отметил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система также находится в строю.